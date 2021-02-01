На прошлой неделе 85 жителей Чебоксар получили травмы, упав на улице

В последние дни горожане чаще всего падают на улице Гагарина. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На прошлой неделе - с 25 по 31 января, 85 жителей Чебоксар, восемь из которых - дети, упали на улице и получили травмы. Это почти в два раза больше человек, чем было неделей ранее - с 18 по 24 января, когда поскользнулись и пострадали 44 человека. Такие цифры сегодня, 1 февраля, на планерке в мэрии города назвал начальник местной единой дежурно-диспетчерской службы Александр Малов.

По его словам, большинство травм в последние дни горожане получали на улице Гагарина. Причиной их падения чаще всего становился гололед, образовавшийся после резкого потепления.