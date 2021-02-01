В Татарстане за сутки подтвердили 86 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в республике выявили 16 132 случая COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 86 новых случаев коронавируса: два - завозных, 84 - контактных. Большинство зараженных - казанцы (43 человека).

Среди новых больных пятеро несовершеннолетних. Восьмерым - от 18 до 30 лет, 26 - от 30 до 50 лет, 13 - от 50 до 60 лет, 13 - от 60 до 70 лет, 12 - от 70 до 80 лет, а девятерым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 31 инфицированному.

С начала пандемии в республике выявили 16 132 случая COVID-19. На данный момент 12 623 зараженных выздоровели, 269 - скончались.

- Вакциной "Спутник V" в регионе привито уже 12 937 человек, из них вторую инъекцию получили 2 599 человек, - заметили в пресс-службе Минздрава Татарстана.