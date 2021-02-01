Магдеев поручил создать условия для вакцинации от коронавируса на предприятиях города

По словам градоначальника, прививаться на работе удобнее. Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала пандемии в Набережных Челнах выявили 1 657 случаев коронавируса. Сейчас под медицинским наблюдением остаются 102 человека с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее, 48 из которых контактные. Прививки от COVID-19 делают по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства и по мере поступления вакцины.

Мэр города Наиль Магдеев поручил ответственным лицам создать необходимые условия для проведения вакцинации и на крупных предприятиях татарстанского автограда, предприятиях пищевой перерабатывающей промышленности и стройиндустрии.

- Это же удобно, приехал на работу, без очередей и ожиданий сделал необходимые процедуры, прошел вакцинацию. Это и для вас удобно, потому что в поликлинику много людей приходят по другим обращениям, не связанным с коронавирусной инфекцией, - заметил градоначальник на еженедельном совещании в мэрии Набережных Челнов.