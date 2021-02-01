Начальником управления ЖКХ Набережных Челнов стал Ильдар Гайнуллин

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В понедельник, 1 февраля, стало известно, что начальником управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполкома Набережных Челнов стал Ильдар Гайнуллин. Его на аппаратном совещании подчиненным лично представил мэр города Наиль Магдеев.

До назначения Гайнуллин был начальником отдела планирования, контроля и качества работ в ПКФ «Жилкомсервис», главным инженером УК «Строим будущее» и директором МУП «УК Центральный». На последнем месте работы его сменил уже бывший глава ЖКХ Набережных Челнов Салават Ситдиков.

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