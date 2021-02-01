В феврале в Советском районе Казани откроется вторая государственная ветклиника

Здание будущей клиники уже реконструировано. Фото: Артем КИЛЬКИН

В феврале в Советском районе Казани планируется открытие второй на районе и восьмой в городе государственной ветеринарной клиники. Административное здание №4 на улице Шуртыгина уже реконструировано.

Заметим, что в 2020 году в государственных ветклиниках столицы Татарстана провели 14 тысяч диагностических исследований, 76 тысяч прививок, в том числе от бешенства вакцинировано более 17 тысяч кошек и собак.

Врачами было организовано более 300 выездов для проведения профилактических мероприятий - вакцинаций, обработок, дезинфекций, а в зонах обитания диких плотоядных животных ими была осуществлена раскладка 16 тысяч доз вакцины. Скорая ветеринарная помощь на трех специальных автомобилях осуществила более 700 выездов.