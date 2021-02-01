На уборку снега во дворах Казани получили почти пять тысяч жалоб

Для коммунальщиков Казани январь стал очень сложным - выпавшие осадки в виде снега заставили усилить работу на этом уровне. Ежедневно дворы выходили убирать свыше двух тысяч дворников и почти 200 единиц спецтехники. Оказалось, что за январь выпала полуторамесячная норма осадков.

Подробности рассказал во время "Делового понедельника" заммэра Искандер Гиниятуллин.

Во дворах многоквартирных домов сложилась непростая ситуация, и на портал "Открытая Казань" поступило 4862 жалобы на неудовлетворительную уборку дворов, из них выполнено 82%.