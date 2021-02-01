В Йошкар-Оле иномарка, двигаясь задним ходом, сбила трехлетнюю девочку

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 января в 17.45 возле дома №10б на улице Ураева в столице Марий Эл. По предварительным данным, 33-летний водитель иномарки Hyundai во время движения задним ходом не заметил маленькую девочку, которая находилась на дороге, и сбил ее. В результате с травмами различной степени тяжести медиками "скорой медицинской помощи" трехлетняя малышка была доставлена в больницу, сообщают в Госавтоинспекции МВД Марий Эл.

По данному факту ведется доследственная проверка.