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Происшествия

В Татарстане под колесами поезда погиб мужчина

На месте происшествия работали сотрудники спецслужб
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Причины гибели мужчины будут выяснять сотрудники следствия

Причины гибели мужчины будут выяснять сотрудники следствия

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Трагическое происшествие произошло вечером 30 января возле деревни Хайдашево в Зеленодольском районе республики. Машинист одного из поездов увидел а железнодорожных путях человека. Скорость состава была большой, и сразу остановить его было не возможно. Не смотря на звуковые сигналы, которые применил машинист, мужчина с железнодорожного полотна не ушел и погиб.

На месте происшествия работали сотрудники спецслужб - медики и следователи.

По факту предполагаемого суицида проводится доследственная проверка сотрудниками Приволжского СУ СКР на транспорте.

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