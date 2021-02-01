В Татарстане под колесами поезда погиб мужчина

Причины гибели мужчины будут выяснять сотрудники следствия Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Трагическое происшествие произошло вечером 30 января возле деревни Хайдашево в Зеленодольском районе республики. Машинист одного из поездов увидел а железнодорожных путях человека. Скорость состава была большой, и сразу остановить его было не возможно. Не смотря на звуковые сигналы, которые применил машинист, мужчина с железнодорожного полотна не ушел и погиб.

На месте происшествия работали сотрудники спецслужб - медики и следователи.

По факту предполагаемого суицида проводится доследственная проверка сотрудниками Приволжского СУ СКР на транспорте.