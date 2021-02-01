"Это беспредел, а не демократия": Чиновница из Ульяновска высказалась об участии молодежи в несанкционированных митингах

Фото: личная страница героини публикации в соцсетях.

В последний день января, когда во многих городах России проходили несанкционированные акции протеста, ульяновские соцсети буквально взорвали слова директора областного государственного казенного учреждения "Правительство для граждан" Светланы Опенышевой, которая призвала жестко отнестись к появлениям на митингах молодежи. Студентов, по приведенным в соцсетях и ряде местных СМИ словам, чиновница призывала исключить из вузов, парней отправить в армию, а девушек - на принудительные работы.

Позже Опенышева прокомментировала появившуюся в прессе информацию.

- Сейчас читаю свои комментарии в заголовках наших электронных СМИ. Я всегда буду стоять за справедливость, за президента и нашего губернатора. Страна и регион изменились в лучшую сторону. То, что молодежь по стране выходит на улицу - это беспредел, а не демократия. Не надо переиначивать мои слова. Про демократию я имела в виду, что в демократическом государстве все субъекты обязаны соблюдать закон и не стоит молодежи участвовать в незаконных акциях, - написала Опенышева на своей странице в Фейсбуке.

Отметим, что Опенышева прославилась на всю страну осенью 2019 года, выложив фотографии с отдыха, где она купается в "шоколадной" ванне. За подобное поведение губернатор региона Сергей Морозов даже подумывал уволить чиновницу, заявив, что нужно жить скромнее. ВПрочем, в итоге решили ограничиться выговором.