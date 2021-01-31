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Общество

Еще четверо мужчин скончались от коронавируса в Татарстане

Всего с начала пандемии скончались 269 жителей республики
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Скончались четверо мужчин - 1936, 1941, 1946 и 1960 годов рождения.

Скончались четверо мужчин - 1936, 1941, 1946 и 1960 годов рождения.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поступило подтверждение еще четырех смертей от коронавируса в Татарстане. Скончались четверо мужчин - 1936, 1941, 1946 и 1960 годов рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - прокомментировали в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

Всего по данным н а 31 января с момента начала пандемии от коронавируса умерло 269 жителей Татарстана.