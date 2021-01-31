Метель, гололедица и порывы ветра до 23 м/с: Погода в Татарстане 1 февраля

Температура воздуха не опустится ниже 7 градусов мороза. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Первый день заключительного месяца зимы в Татарстане будет снежным и ветреным. Так, 1 февраля на территории республики будет облачно с прояснениями. Ночью и утром снег, в отдельных районах метель. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывами 18-23 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем будут примерно на одинаковом уровне - от 2 до 7 градусов мороза. На дорогах сильная гололедица.