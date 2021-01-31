"Рубин" пытался увести трансферную цель "Челси" и "Милана"

Фото: официальный сайт "Мальме".

"Рубин" в это зимнее трансферное окно вел переговоры о переходе 21-летнего защитника "Мальме" Анела Ахмедходжича. Такие данные приводит "Спорт-Экспресс". Молодой игрок, дебютировавший осенью за сборную Боснии и Герцеговины, В 2020-м году был признан лучшим защитником чемпионата Швеции.

"Рубин" сделал запрос в шведский клуб, но довольно быстро вышел из переговоров. Возможно, отпугнула цена. Шведы хотят выручить за защитника порядка 7 миллионов евро. Отмечается, что на игрока положил глаз лондонский "Челси". Также за Ахмедходжичем следят итальянские "Милан" и "Аталанта".