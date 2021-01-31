Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Телефон так и не получила: Девушка лишилась сбережений, поверив мошенникам

Она так радовалась выигрышу мобильника, что продиктовала все данные своей карты
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
Вычислить злоумышленника пока не удалось.

Вычислить злоумышленника пока не удалось.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В полицию Ульяновска обратилась местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенника, потеряв 24 тысячи рублей.

На страницу в социальной сети потерпевшей поступило сообщение о том, что она выиграла в конкурсе мобильный телефон. Девушка нигде не принимала участие, но все же обрадовалось внезапной удаче.

Для получения приза ей необходимо бы сообщить данные карты и код с обратной стороны. Девушка, не задумываясь, ввела данные. Через некоторое время с ее счета списалась денежная сумма в размере 1000 рублей. А затем еще и оставшиеся 23 тысячи рублей, при этом мобильный телефон потерпевшая так и не получила.