Телефон так и не получила: Девушка лишилась сбережений, поверив мошенникам

Вычислить злоумышленника пока не удалось. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В полицию Ульяновска обратилась местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенника, потеряв 24 тысячи рублей.

На страницу в социальной сети потерпевшей поступило сообщение о том, что она выиграла в конкурсе мобильный телефон. Девушка нигде не принимала участие, но все же обрадовалось внезапной удаче.

Для получения приза ей необходимо бы сообщить данные карты и код с обратной стороны. Девушка, не задумываясь, ввела данные. Через некоторое время с ее счета списалась денежная сумма в размере 1000 рублей. А затем еще и оставшиеся 23 тысячи рублей, при этом мобильный телефон потерпевшая так и не получила.