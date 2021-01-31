С начала года в Татарстане вели в эксплуатацию более 240 тысяч квадратных метров жилья

За год в эксплуатацию планируется ввести более 2,5 миллионов квадратных метров жилья. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Татарстане продолжается формирование республиканских программ на 2021 год. Всего их будет реализовано 44. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Он отметил, что одним из крупных блоков являются программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан и жилищного строительства, часть из которых формируется совместно с Госжилфондом.

В 2021 году в республике планируется построить не менее 2 миллиона 670 тысяч квадратных метров жилья. На текущую дату введено в эксплуатацию 241,5 тысяча квадратных метров или 9% от плана.

Министр сообщил, что в общем объеме жилищного строительства более 10% составляет социальная ипотека. В рамках данной программы в 2021 году запланировано к сдаче 280 тыс. квадратных метров - 161 дом на 5159 квартир. На сегодняшний день сдано 8 домов на 1309 квартир – 25% от плана. По остальным объектам ситуация следующая: в высокой степени готовности находится 75 соципотечных домов, в средней – 38, в низкой степени - 40.

Коммерческие застройщики должны ввести 164 многоквартирных дома площадью более 1 миллион 200 тысяч квадратных метров. На 28 января введено в эксплуатацию 17 домов площадью 81 тысяча квадратных метров, что составляет 6,4% от плана. Готовность оставшихся 147 строящихся домов: 40 домов имеют высокую степень готовности, 53 дома среднюю, 54 дома готовы менее чем на 30%.

Также в планах на 2021 год – строительство 8 тысяч 330 индивидуальных жилых домов. К текущей дате введен 651 дом или 7,8% от плана.