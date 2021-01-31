УНИКС с трудом выиграл в Минске

Фото: БК УНИКС.

В 2021 году УНИКС набрал неплохой ход. Что и говорить, но в наступившем году казанцы пока не знают горечи поражений. Свой очередной матч подопечные Димитриса Прифтиса проводили в Минске, где в рамках Единой Лиги ВТБ гостили у местного "Цмоки".

На протяжении всего матча игра напоминала качели. Так, первая четверть осталась за УНИКСом - 22:19, но в дебюте второго игрового отрезка хозяева сделали рывок 7:0. Так и продолжалось вплоть до концовки матча - то хозяева выйдут вперед, то гости.

Все решилось в заключительной четверти. При счете 64:64 казанцы сделали рывок 10:0, чем и предрешили итог матча - 76:66 в пользу УНИКСа.