Новый Акинфеев? К "Рубину" присоединился 15-летний голкипер

Фото: ФК "Рубин".

«Рубин» продолжает подготовку ко второй части сезона в турецком Белеке. В составе команды произошло изменение: во вратарской бригаде Ивана Коновалова сменил 15-летний воспитанник клубной академии Никита Корец. В составе сборной России (2005 г.р) Никита является победителем престижного турнира развития УЕФА.

Что касается Коновалова, то у него есть несколько предложений о продолжении карьеры, поэтому на второй сбор «Рубина» он не полетел.

На просмотре находится 21-летний нападающий из «Тюмени» Даниил Карпов. Солтмурад Бакаев по-прежнему восстанавливается от повреждения и занимается по индивидуальной программе в зале. Иван Игнатьев также из-за ангины пока не тренируется в общей группе.