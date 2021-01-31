Почти 10% отравившихся алкоголем татарстанцев - школьники

Чаще алкоголем травятся мужчины. Доля женщин - менее 20%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2020 году в Татарстане от острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями пострадали 465 человек, что ниже показателя 2019 года, когда по тем же причинам было зарегистрировано 563 случая отравления спиртным.

Основная доля отравившихся – лица в возрасте 18 лет и старше – 89% или 414 случаев (2019г. – 90,2% или 508 случаев); на подростковое население (15-17 лет) приходится – 5,6% или 26 случаев (4,8% или 27 случаев), на детское население (0 – 14 лет) – 5,4% или 25 случаев (5% или 28 случаев). Мужское население составило 80,2% (82,2%).

Анализ социального положения пострадавших показал: неработающие составили 44,1%, работающее население – 20,2%, пенсионеры – 14,2%, школьники – 9,5%, учащиеся – 1,3%, БОМЖи – 1,1% и прочие – 9,6%.

Чуть менее половины случаев отравления стали смертельными. Так, в 2020 году зарегистрировано 225 летальных исходов. В 2019-м скончалось на два человека меньше.

- Во избежание алкогольных отравлений, призываем жителей Республики Татарстан к ведению активного здорового образа жизни и советуем: отказаться от злоупотребления алкоголя; не принимать внутрь различные технические жидкости (стеклоочистители, незамерзающие жидкости), так как чаще всего в составе таких жидкостей содержится изопропиловый спирт, а иногда может содержаться метиловый спирт (в 90% случаях вызывает летальный исход при отравлении); кроме того не покупать алкоголь без акцизных марок в несанкционированных местах, так как данная продукция может содержать в своем составе те же самые смертельно опасные спирты (метиловый и изопропиловый); проводить со своими детьми профилактические беседы о вреде употребления алкоголя, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора.