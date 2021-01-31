Кризис позади? "Зенит" прервал серию неудач, выиграв в Новом Уренгое

Фото: ВК "Зенит-Казань".

Волейболисты "Зенита" постепенно начали выбираться из ямы, в которую сами же себя загнали. 6 поражений в 7 последних играх отбросили подопечных Владимира Алекно на 5 место в турнирной таблицы. В очередном туре казанцам противостоял "Факел", который шел на строчку выше.

В первой партии "Зенит" смог оторваться в счете на 4 очка, но в концовке хозяева площадки догнали казанцев. И все же партия осталась за татарстанцами - 25:23. Вторая партия прошла примерно в том же ключе, но на сей раз сет остался за "Факелом", причем с тем же счетом.

В третьем игровом отрезке казанцы быстро повели 10:2, сняв все вопросы о победителе. У хозяев площадки мало что получалось. Итог - 25:11 в пользу "Зенита". После крупной победы казанцев ход игры изменился на 180 градусов. Теперь уже у "Зенита" возникли серьёзные проблемы в приёме и посыпались ошибки на подаче. Тем не менее, казанцы не отпускали соперника в счете. Все решилось в самой концовке, где точнее были игроки "Факела" 26:24.

Все решалось в пятой партии, и тут фортуна повернулось лицом к "Зениту". В непростом сете им удалось взять верх 15:13. В итоге 3:2 - победа "Зенита".