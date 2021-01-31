Да Коста и Зарипов вернулись, Мерфи огорчил бывших: "Ак Барс" разобрался с "Куньлунем"

Фото: ХК "Ак Барс".

"Ак Барс" продолжает уверено проходить регулярку. В очередном туре в гости к казанцам пожаловал китайский "Куньлунь", хотя из-за коронавируса команда китайская только на бумаге. По факту "Куньлунь" базируется в Подмосковье.

Тренерский штаб "барсов" дал отдохнуть Рейдеборну, зато в состав вернулись Зарипов и Да Коста. Первый период прошел с заметным перевесом казанцев. но забить удалось лишь раз. Выкатившись из левого круга вбрасывания, Артем Галимов прокинул шайбу себе между ног, обыграл Джейка Челиоса, после чего аккуратно уложил снаряд в цель, протолкнув ее с внешней стороны своей опорной ноги.

Начало второго периода осталось за китайским клубом. В одной из атак шайба после броска лучшего бомбардира Итана Уэрека угодила в штангу казанских ворот. На одном отрезке статистика зафиксировала 5-0 по броскам в створ в пользу "Куньлуня". Под конец периода казанцы смогли удвоить своё преимущество: Воронков нашёл пасом в средней линии Журавлёва, защитник вкатился в зону "Куньлуня" и исполнил бильярдный бросок.

В третьем периоде Торопченко сократил разрыв в счете, на время вернув интригу в матч. Впрочем, все вопросы о победителе казанцы сняли за 5 минут до сирены. Мерфи дальним броском забросил третью шайбу "барсов", установив окончательный счет на табло. К слову, Мерфи огорчил бывших одноклубников, так как в Казань он перебрался как раз из "Куньлуня".

Следующий матч "Ак Барс" проведет 1 февраля на выезде против "Трактора", а ближайший домашний матч состоится только 20 февраля, когда казанцы примут "Спартак".