В Казани со льда на реке Волга эвакуировали двух подруг

Момент эвакуации Фото: МЧС Татарстана

В службу "112" позвонили две 30-летние подруги и рассказали, что отправились на прогулку по льду реки Волга в районе улицы Боевая в столице Татарстана. Но когда стемнело, побоялись самостоятельно возвращаться домой - одна из девушек промочила ноги, когда попала в промоину на льду.

На место происшествия выехали спасатели на судне на воздушной подушке МЧС Татарстана. Они обнаружили двух женщин в 2,5 километров от берега и доставили их на сушу. От медицинской помощи они отказались, но спасатели провели беседу о безопасности на льду.