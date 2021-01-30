В Татарстане в аварии с пожарной машиной погиб водитель ВАЗ-2107

На место аварии вызывали медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

Смертельная авария с участием пожарного автомобиля и отечественной легковушки ВАЗ-2107 произошла сегодня, 30 января, в Нурлатском районе республики. По предварительным данным, легковушка мчалась в условиях сложных метеоусловиях на скорости, водитель не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в пожарный автомобиль. Водитель спецтранспорта пытался избежать столкновения, но в результате аварии оба автомобиля вылетели в кювет.

На месте происшествия скончался водитель "семерки" - он получил травмы, не совместимые с жизнью.

На месте происшествия работали сотрудники спецслужб - МЧС, Госавтоинспекции и "медицинской скорой помощи".