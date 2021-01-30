В Чувашии от COVID-19 скончались еще 12 человек

В Чувашии еще 12 человек скончались от новой инфекции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 30 января в республике зарегистрировано еще 90 человек, таким образом общее количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией достигло 19379 человек.

В тоже время сообщается о выздоровлении от инфекции 17466 заболевших, и за последние сутки были выписаны из больниц 78 жителей Чувашии.

В тоже время стало известно еще о 12 погибших жителе региона от коронавирусной инфекции. Общее количество летальных случаев достигло 865 человек.

Продолжается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.