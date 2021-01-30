В Татарстане от коронавирусной инфекции скончались пять человек

В Татарстане стало известно еще о пяти погибших от COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На субботу, 30 января, в республике подтверждено пять новых случаев смерти местных жителей от новой коронавирусной инфекции.

Среди погибших все - пенсионеры, это 62-летняя женщина, и четверо мужчин – 81-летний, 76-летний, 72-летний и 68-летний. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Татарстана.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

По состоянию на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 265 случаев гибели людей от новой коронавирусной инфекции.