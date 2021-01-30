В Татарстане сотрудникам МЧС пришлось оправдываться за сгоревшей коттедж

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

В казанском поселке Займище 29 января сгорел дом. В соцсетях появилась информация, что сотрудники МЧС Татарстана не смогли вовремя приехать к месту возгорания из-за нерасчищенных дорог. Их тяжелая техника застряла, и коттедж полностью был уничтожен.

В ответ на это сообщение пресс-служба ведомства провела проверку и сообщает, что информация в соцсетях о нечищеных дорогах в посëлке не соответствует действительности.

Все дороги в поселке были очищены.

Причина, по которой не удалось отстоять дом, - сообщение о возгорании оказалось поздним, пожарные приехали на место происшествия, когда дом уже был охвачен огнем.

При маневре одна из пожарных автоцистерн съехала с дороги на обочину и застряла одним колесом. Сил и средств на месте было достаточно. Ликвидация пожара шла в штатном режиме.