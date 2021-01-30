В Татарстане зарегистрировано 84 новых случаев заражения COVID-19

Всего заболели за сутки 84 человека Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В республике рассказали, что за сутки было зарегистрировано 84 новых случая COVID-19. Все вновь заболевшие заразились через контакты с ранее заболевшими. все контактные.

36 человек госпитализирован, 48 получают лечение на дому.

Среди заболевших четверо несовершеннолетних и семеро - пенсионера в возрасте от 70 до 80 лет.

Больше всего - 55 человек, это жители Казани. Девять заболевших в Набережных Челнах.

На 30 января в Татарстане зарегистрировано 15 959 случаев COVID-19.

Выздоровел за весь период 12 430, в том числе 99 за минувшие сутки