В Татарстане зарегистрировано 84 новых случаев заражения COVID-19

Всего заболели за сутки 84 человека
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В республике рассказали, что за сутки было зарегистрировано 84 новых случая COVID-19. Все вновь заболевшие заразились через контакты с ранее заболевшими. все контактные.
36 человек госпитализирован, 48 получают лечение на дому.
Среди заболевших четверо несовершеннолетних и семеро - пенсионера в возрасте от 70 до 80 лет.
Больше всего - 55 человек, это жители Казани. Девять заболевших в Набережных Челнах.
На 30 января в Татарстане зарегистрировано 15 959 случаев COVID-19.
Выздоровел за весь период 12 430, в том числе 99 за минувшие сутки