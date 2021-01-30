В Йошкар-Оле легковушка во время парковки задом сбила двух пешеходов

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

В пятницу, 29 января, в 17.30 произошло дорожно-транспортное происшествие на площади Ленина в столице Марий Эл. По предварительным данным, 20-летний водитель, управляя легковушкой "Лада Гранта" во время парковки задним ходом не убедился в безопасности своего маневра. Он сбил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по линии тротуара.

- В результате ДТП бригадой "скорой помощи" с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены 54-летний мужчина и 54-летняя женщина, - сообщили в Госавтоинспеции Марий Эл.