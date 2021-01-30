Сотрудники спецназа Росгвардии Татарстана поздравил с юбилеем ветерана

Момент поздравления Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

В столице Татарстана отпраздновал свой 70-летний юбилей председатель совета ветеранов отряда полковник в отставке Рево Хуснутдинов. Поздравить его приезжали коллеги - командир отдельного отряда специального назначения «Барс» Приволжского округа ВНГ России и его подчиненные.

Рево Аюповича знают как человека, отдавшего службе всю жизнь и профессиональные навыки. Он завершил свою карьеру и ушел на пенсию в должности командира 92-й отдельной бригады внутренних войск МВД России. До их пор бывший командир пользуется большим авторитетом среди ветеранов воинской части и молодежи, знающих его как целеустремленного руководителя и надежного боевого товарища. В отряде, которым командовал ветеран, помнят его как человека-реформатора и талантливого организатора, командира, рядом с которым всегда было легко даже солдату.

В день 70-летнего юбилея командир отряда спецназа полковник Сергей Хайрудинов поздравил Рево Аюповича с днем рождения, высказав самые теплые и наилучшие пожелания.