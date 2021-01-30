В Чувашии за год произошло три аварии с автомобилями на железной дороге

Причины аварий - нарушения при переезде ж\д переездов Фото: МВД по Марий Эл

В 2020 году на территории Чувашии, Марий Эл и Татарстана произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием железно-дорожных составов и автомобилей. В 2019 году таких происшествий было всего четыре.

В Чувашии произошло три таких ДТП, два - в Татарстане, и одно - в Марий Эл. В результате происшествий погибли два человека, трое получили травмы различной степени тяжести.

- Причинами ДТП во всех случаях стали нарушения Правил дорожного движения – попытки водителей автотранспортных средств пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, - сообщили в пресс-службе Горьковского участка РЖД.