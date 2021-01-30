Врача из медсанчасти МВД Татарстана наградил министр МВД России

Награжденная Лилия Шайхуллина Фото: МВД по РТ

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции провел торжественную церемонию награждения сотрудников и работников ведомственных медицинских организаций. Почетной грамотой за подписью главы ведомства была удостоена врач-инфекционист кабинета инфекционных заболеваний казанской поликлиники МВД республике Лилия Шайхуллина.

Владимир Колокольцев отметил, что в период пандемии коронавирусной инфекции в число задач медиков входит проведение комплекса мероприятий, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции среди сотрудников органов полиции. Именно им приходится поддерживать правопорядок в достаточно сложных условиях, вызванных пандемией. Благодаря их самоотверженной работе это позволило снизить темпы роста заболеваемости среди личного состава, уверен министр МВД России.

Ранее, до 2010 года, Лилия оказывала профессиональную помощь в медсанчасти МО России, с 2010 года перешла на работу в МВД. Медицинский работник отмечает, что в последнее время ситуация осложнилась - в несколько раз возросло количество обратившихся пациентов в поликлинику.