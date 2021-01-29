В Казани из-за стройки метро меняют движение на улице Фучика

Один из участков оказался перекрыт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за строительства новой станции метро «100 лет ТАССР» перекрыто движение транспорта на улице Фучика – на участке от дома №135 на улице Ломжинская.

В связи с этим там временно меняется схема движения. Так, курсирующие по улице автобусы и троллейбусы будут объезжать по местному проезду.

- Троллейбусные маршруты №№5, 9 и 12 и автобусные маршруты №№5, 18, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 63 и 77 будут следовать в обоих направлениях по схеме: ул.Фучика – местный проезд – ул.Фучика, далее по маршрутам. Автобусный маршрут №89 будет курсировать по новой схеме в прямом направлении, - сообщает комитет по транспорту Казани.