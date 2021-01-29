В республике подтверждены смерти четырех женщин - причина коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 29 января, в Татарстане были подтверждены еще четыре смерти от коронавируса. Его очередными жертвами стали 80-ми, 69-ти, 56-ти и 61-летние женщины.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщили в Минздраве республики.

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане достигло 260. Кроме того, за минувшие сутки в республике было выявлено 85 новых случаев заражения COVID-19. Так, с начала пандемии он был обнаружен у 15 875 человек, из которых 12 331 выздоровел.

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