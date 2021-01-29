«Глубоко скорбим»: Президент Татарстана выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

Фото: president.tatarstan.ru

28 января в Москве на 88 году жизни скончался народный артист СССР, известный российский актер театра и кино Василий Лановой. За месяц до этого он был госпитализирован в больницу с коронавирусом. Там артиста подключили к ИВЛ, пишет kp.ru.

В связи со смертью Василия Ланового свои соболезнования выразил и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он направил соответствующую телеграмму худруку театра им. Вахтангова Римасу Туминасу, где артист служил с 1957 года.

- Глубоко скорбим в связи с кончиной народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового и разделяем с коллективом возглавляемого Вами театра, со всей российской общественностью боль этой огромной невосполнимой утраты. Трудно смириться с уходом личности такого масштаба и дарования. Василий Семёнович стал олицетворением целой эпохи в истории отечественного театра и кинематографа. Просим передать самые искренние соболезнования татарстанцев и слова сочувствия супруге Василия Семёновича – Ирине Петровне Купченко, его сыну Александру. Добрая память об этом уникальном артисте и замечательном человеке, благодарность за его вклад в сокровищницу российского театрального и киноискусства остаются в наших сердцах, - говорится в телеграмме.