В селах Татарстана ради борьбы с контрафактом запланировали построить магазины по продаже спиртного

Причем для этого могут быть использованы уже имеющиеся здания или построены модульные павильоны.
Фото: Влад КОМЯКОВ
На итоговой коллегии Госалкогольинспекции Татарстана ее руководитель Жаудат Ахметханов заявил, что в 517 республиканских селах, где проживают более 100 человек, негде официально купить выпивку – отсутствуют точки по продаже алкоголя.
По его словам, этим пользуются недобросовестные дельцы и продают спиртное местным жителям в обход закона, порой даже контрафакт.
Поэтому Госалкогольинспекция Татарстана вместе с республиканским Минпромторгом и Татпотребсоюзом, а также с местными главами поставили задачу открытб в таких населенных пунктах официальных магазинов по продаже алкоголя.
Причем для этого могут быть использованы уже имеющиеся здания или построены модульные павильоны.