В селах Татарстана ради борьбы с контрафактом запланировали построить магазины по продаже спиртного

Причем для этого могут быть использованы уже имеющиеся здания или построены модульные павильоны. Фото: Влад КОМЯКОВ

На итоговой коллегии Госалкогольинспекции Татарстана ее руководитель Жаудат Ахметханов заявил, что в 517 республиканских селах, где проживают более 100 человек, негде официально купить выпивку – отсутствуют точки по продаже алкоголя.

По его словам, этим пользуются недобросовестные дельцы и продают спиртное местным жителям в обход закона, порой даже контрафакт.

Поэтому Госалкогольинспекция Татарстана вместе с республиканским Минпромторгом и Татпотребсоюзом, а также с местными главами поставили задачу открытб в таких населенных пунктах официальных магазинов по продаже алкоголя.

Причем для этого могут быть использованы уже имеющиеся здания или построены модульные павильоны.