Квартира в Казани за 11,5 миллионов рублей попала в список самых дорогих «однушек» России

За эти деньги так же отдается вся встроенная бытовая техника и сделанная под заказ мебель. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эксперты Циан провели исследование рынка однокомнатных квартир в городах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, и выяснили, где такое жилье стоит дороже всего. Так, на седьмом месте этого рейтинга оказалась «однушка» в Казани на улице Петербургская.

За эту квартиру площадью 53,4 квадратных метра просят 11,5 миллионов рублей. Продается она вместе со встроенной бытовой техникой и мебелью, сделанной под заказ и в единственном исполнении. Утверждается, что в квартире сделан дизайнерский ремонт европейского уровня. Расположена она на пятом этаже.

Отметим, что согласно данному исследованию, самая дорогая «однушка» продается в Красногорске – за 60 квадратных метров там просят 17,9 миллиона рублей, на втором месте Севастополь – 16 миллионов рублей за 54,2 квадратных метра, на третьем Краснодар – 14 миллионов за 66 квадратных метров, на четвертом Калининград – 13 миллионов за 63 квадратных метра, на пятом месте расположился Южно-Сахалинск – 12 миллионов рублей за 41,9 квадратных метра, а на шестом месте Хабаровск – там так же просят 11,5 миллионов, но за 48,8 квадратных метров, зато новостройка и, как утверждается, с шикарным видом на Амур.