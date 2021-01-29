30 января в Татарстане ожидается метель и сильный ветер

Во время метели ожидается ухудшение видимости до 1 000 метров и менее. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно предупреждению Гидрометцентра Татарстана, с 6.00 и до 18.00 субботы, 30 января, в регионе ожидается ухудшение погоды. Так, ожидается сильный южный ветер с порывами до 15-18 м/с, а также метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее. На дорогах гололедица. При этом днем температура воздуха прогнозируется в пределах от 0 до -5 градусов.

В воскресенье, 31 января, сильный ветер в Татарстане сохранится. Пройдут небольшие осадки в виде снега, в том числе мокрого, а местами еще и метель. Ночью ожидается от -3 до -8 градусов, днем – от -4 до +1. На дорогах сильная гололедица.

Что же касается первого дня февраля 2021, то в понедельник прогнозируются осадки, да и то небольшие, в виде мокрого снега. Местами метель. Ветер усилится – в порывах до 21 м/с. Температура воздуха сохранится на уровне воскресных показателей.