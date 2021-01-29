СУ СКР Чувашии: пенсионер зарезал жену из-за нежелания идти в магазин

Потерпевшей был нанесен один удар ножом, который оказался смертельным. Фото: Александр ЧЕРНОВ

В селе Знаменка Алатырского района был задержан 72-летний местный житель. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Вечером 27 января у себя дома мужчина поссорился со своей 70-летней супругой из-за ее нежелания идти в магазин. Во время скандала, по версии следствия, пенсионер сначала ударил жену тарелкой по голове, а потом ударил ее ножом в грудь. Потерпевшая от полученной раны скончалась на месте.

- Орудие преступления – нож, обнаружено и изъято. Следователем решается вопрос о возбуждении перед судом ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

По предварительной информации, задержанный пенсионер ранее не раз привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью, в том числе и своей супруге.