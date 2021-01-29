Новая партия вакцины от коронавируса прибудет в Татарстан 29 января

В регион должны прибыть около 70 тысяч доз препарата.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Очередная партия вакцины от коронавируса “Спутник V” в количестве порядка 70 тысяч доз должна прибыть в Татарстан уже сегодня, 29 января. Сейчас она находится в пути, сообщил на брифинге замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.
По последним данным в регионе использовали 95,1% имеющихся доз препарата. Вакциной привились 12 777 местных жителей, 2 476 из которых уже получили вторую инъекцию.
Ранее “Комсомолка” писала, где жители Казани могут сделать прививку от COVID-19.
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Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова (подробности)