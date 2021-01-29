В Чебоксарах в горящей квартире нашли тело пенсионера

Пожар произошел днем. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В четверг, 28 января, на улице Кадыкова в Чебоксарах загорелась четырехкомнатная квартира в доме №20/13. Сообщение об этом поступило пожарным около 14.00.

Они оперативно прибыли на место, но спасти хозяина жилища - 67-летнего мужчину, не получилось. Его тело было обнаружено во время тушения огня. Причины произошедшего устанавливаются.

Отметим, что с начала 2021 года на пожарах в Чувашии погибли 18 человек. Одной из последних жертв огненной стихии стала 81-летняя жительница Канаша. Пенсионерка готовила еду, когда на ней загорелась одежда.