В Марий Эл 14-летний подросток втайне от отца разъезжал по улицам на его машине

Автоинспекторам удалось остановить подростка до того, как он попал бы в аварию. Фото: Алексей ФОКИН

Вечером в четверг, 28 января, полицию поступило сообщение о том, что в поселке Знаменский вовсю разъезжает легковушка, за рулем которой находится ребенок. Его заметили соседи.

На место поспешили сотрудники ГИБДД. Они остановили указанный очевидцами автомобиль “ВАЗ”. И им действительно управлял ребенок - 14-летний школьник. Он сразу признался, что легковушка принадлежит отцу, который всегда оставляет ключи от нее на видном месте. Вот мальчик и решил этим воспользоваться.

- Нарушитель в присутствии родителей был доставлен в отдел полиции, автомашина помещена на специализированную стоянку. В действиях родителей мальчика усматриваются признаки административного правонарушения - неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - заметили в пресс-службе ГИБДД Марий Эл.

Напомним, осенью 2019 года в Марий Эл подобные катания на родительской машины закончились плачевно для другого подростка. На 2 километре автодороги «Часовенная-Волжск» автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 16-летнего мальчика вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Водитель не справился с управлением. В аварии пострадал как сам подросток, так и двое его 14-летних пассажира.