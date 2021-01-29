Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Марий Эл 14-летний подросток втайне от отца разъезжал по улицам на его машине

Мальчик не успел совершить ДТП, так как его вовремя поймали полицейские
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Автоинспекторам удалось остановить подростка до того, как он попал бы в аварию.

Автоинспекторам удалось остановить подростка до того, как он попал бы в аварию.

Фото: Алексей ФОКИН

Вечером в четверг, 28 января, полицию поступило сообщение о том, что в поселке Знаменский вовсю разъезжает легковушка, за рулем которой находится ребенок. Его заметили соседи.

На место поспешили сотрудники ГИБДД. Они остановили указанный очевидцами автомобиль “ВАЗ”. И им действительно управлял ребенок - 14-летний школьник. Он сразу признался, что легковушка принадлежит отцу, который всегда оставляет ключи от нее на видном месте. Вот мальчик и решил этим воспользоваться.

- Нарушитель в присутствии родителей был доставлен в отдел полиции, автомашина помещена на специализированную стоянку. В действиях родителей мальчика усматриваются признаки административного правонарушения - неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - заметили в пресс-службе ГИБДД Марий Эл.

Напомним, осенью 2019 года в Марий Эл подобные катания на родительской машины закончились плачевно для другого подростка. На 2 километре автодороги «Часовенная-Волжск» автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 16-летнего мальчика вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Водитель не справился с управлением. В аварии пострадал как сам подросток, так и двое его 14-летних пассажира.