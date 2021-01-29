В Чувашии стартовал проект по обучению младшекласснков плаванию

Другие школы городов и районов республики присоединяться к проекту в ближайшее время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии стартовал проект по обучению плаванию учащихся начальных классов. Первой водить детей в бассейн начала чебоксарская школа №38. Младшеклассники начали трижды в неделю ходить в спортшколу “Спартак”, где инструкторы учат их держаться на воде. Параллельно там могут заниматься два класса, сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

Ожидается, что другие школы городов и районов республики присоединяться к проекту уже в скором времени. Школьников там также будут водить в ближайшие бассейны несколько раз в неделю.