Детская поликлиника на площади Горького в Ульяновске откроется в сентябре 2021 года

Восстановленное здание поликлиники сохранит исторический облик. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ремонт некогда аварийной детской поликлиники на площади Горького в Ульяновске начался еще в августе 2020 года. К этому дню там восстановили и утеплили кровлю, стянули полы, установили окна и перегородки, восстановили уличную теплотрассу и запустили систему отопления. Работы должны завершиться к осени 2021 года. А уже в сентябре медучреждение начнет принимать пациентов.

Заметим, что восстановленное здание поликлиники сохранит исторический облик, но при этом станет удобнее для пациентов. Ежедневно она сможет принимать по шесть тысяч детей.