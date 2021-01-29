Казанский “Рубин” собирается подписать контракт с полузащитником Леоном Мусаевым

Фото: fc-zenit.ru

Стало известно, что игрок футбольного клуба “Зенит” 22-летний Леон Мусаев продолжит карьеру в казанском “Рубине”. Петербургскую команду полузащитник должен покинуть в течение ближашей недели. Сумма сделки с “Рубином” составит порядка 500 тысяч евро, сообщает “РБ-Спорт”.

Заметим, что 22-летний Мусаев начал выступление за первый состав “Зенита” 1 июля 2019 года. В данный момент на его счету 21 матч и две желтых карточки.

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