Заработал обновленный портал Госуслуг Татарстана

Татарстанцы могут поделиться своим впечатлением от нового дизайна портала, оценив его от 1 до 5 звезд. Фото: скриншот с видео

Модернизированный портал Госуслуг Татарстана может любой желающий житель республики для этого нужно зайти на него и нажать на кнопку «Переключиться на новую версию» в начале стартовой страницы. Интерфейс ресурса не менялся с 2010 года.

- Татарстанцы могут поделиться своим впечатлением от нового дизайна портала, оценив его от 1 до 5 звезд. Обновление портала продолжается, - сообщили в Минцифры республики.

Отмечается, что сейчас на Госуслугах Татарстана доступны 307 сервисов. На портале создано более 2,6 миллиона личных кабинетов, его активными пользователями являются 1,2 миллиона человек.

За 2020 год им было оказано свыше 290 миллионов электронных услуг, а общая сумма проведенных платежей превысила 27 миллиардов рублей.