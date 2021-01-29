В поселках Казани - Дербышки и Киндери, на ночь отключат воду

Воду отключат 2 февраля в 23.00. Фото: Олег УКЛАДОВ

В следующий вторник в Советском районе Казани сразу два поселка - Дербышки и Киндери, полностью оставят без воды. Причина тому – запланированные работы на сетях водопровода.

Так, краны у местных жителей пересохнут с 23.00 2 февраля до 5.00 3 февраля. То есть воды не будет всю ночь и раннее утро.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.