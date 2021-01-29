В Марий Эл выявили еще два летальных случая коронавируса

Вместе с тем за минувшие сутки там были выписали 45 переболевших COVID-19 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Марий Эл выявили 43 новых случая коронавируса. Вместе с тем там выписали 45 переболевших инфекцией человек и подтвердили смерть еще двоих зараженных. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По последним данным в республике коронавирус был обнаружен у 10 576 человек. Большинство из них - 9 242, выздоровело, а 154 - скончались. В инфекционных стационарах сейчас находятся 707 пациентов, у 282 из которых - подтвержденный COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Марий Эл.