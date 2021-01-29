Число смертей от коронавируса в Ульяновской области перевалило за 600

Под меднаблюдением с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него сейчас находятся 11 108 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердилась смерть еще 10 зараженных коронавирусом человек. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 603. Такие цифры в пятницу, 29 января, сообщает федеральный опрештаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе провели 610,5 тысяч тестов на коронавирус, обследовав при этом 580 тысяч человек. Исследования помогли выявить 43 408 зараженных, 198 из которых - накануне. На данный момент 39 727 инфицированных выздоровели, а 11 108 человек продолжают находиться под медицинским наблюдением с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него.