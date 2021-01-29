В Казани пассажиры сами выталкивали из снега застрявший автобус

Водитель хотел объехать пробку по дворам и застрял. Фото: скриншот с видео

Этим утром в Казани на улице Декабристов автобус №37 застрял в сугробе и не мог дальше ехать. Его пассажиры опаздывали на работу, а потому решили своими силами вытолкать транспорт из снега, к ним также присоединилась и женщина-кондуктор. И им в итоге это удалось.

Оказалось, что водитель автобуса хотел довезти людей побыстрее и потому решил объехать пробку, которая образовалась на дороге из-за произошедшего ДТП. Проезжая через дворы транспорт увяз. Данный инцидент стал предметом проверки в транспортном предприятии, ведь водитель в нарушении отклонился от установленного маршрута.

- По итогам дисциплинарной комиссии руководство предприятия объявило водителю выговор. Если ситуация повторится данный водитель будет лишен премии. Отклонения от маршрута недопустимо! Со всеми водителями на автотранспортном предприятие проведен дополнительный инструктаж о том, что нужно четко соблюдать маршрут движения, - сообщили в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.

Столь мягкое наказание для водителя там объясняют тем, что это его первый подобный проступок. Да, если и уволить мужчину, то из-за нехватки кадров на маршруте станет на один автобус меньше – люди будут подолгу ждать на остановках.