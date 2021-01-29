В Чувашии подтвердили еще 11 смертей от коронавируса

О новых жертвах COVID-19 в республике сообщается ежедневно последние два месяца. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Чувашии продолжает расти количество смертей зараженных коронавирусом людей. По данным на пятницу, 29 января, в Чувашии их число достигло 853. Последние 11 летальных случаев там были подтверждены накануне, отметили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19. О новых жертвах инфекции там сообщается ежедневно последние два месяца.

С начала пандемии в республике провели около 469 тысяч тестов на коронавирус. Это помогло выявить 19 289 больных, в том числе 91 - накануне. На данный момент большинство зараженных - 17 388 человек, выздоровело.