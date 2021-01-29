В Татарстане использовали 95,1% имеющийся вакцины от коронавируса

Партия из 70 тысяч доз “Спутника V” должна поступить в республику в ближайшие дни. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на утро пятницы, 29 января, в Татарстане вакциной от коронавируса “Спутник V” привились 12 777 человек, 2 476 из которых уже получили вторую инъекцию этого препарата. Таким образом, местными врачами использовано 95,1% имеющихся доз препарата, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Ранее “Комсомолка” писала, где жители Казани могут сделать прививку от COVID-19. Так, вакцинируют в поликлинике по месту жительства. Туда всех желающих будут приглашать по мере поступления вакцины. Партия из 70 тысяч доз “Спутника V” должна поступить в Татарстан в ближайшие дни. Поставка однокомпонентной вакцины «ЭпиВакКорона» же ожидается в феврале.