За сутки в Татарстане подтвердили 85 новых случаев коронавируса

Среди новых зараженных трое детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 85 новых случаев коронавируса. Один - завозной, остальные - контактные. Большинство зараженных из Казани (55 человек). Остальные из Набережных Челнов (13), Верхнеуслонского района (3), Буинского района (2), Зеленодольского района (2), Мензелинского района (2), Рыбно-Слободского района (2), Бугульминского района (1), Дрожжановского района (1), Лаишевского района (1), Нурлатского района (1), Сабинского района (1) и Чистопольского района (1).

Среди этих зараженных трое несовершеннолетних. Семерым от 18 до 30 лет, 22-м - от 30 до 50 лет, 16-ти - от 50 до 60 лет, 20-ти - от 60 до 70 лет, 12-ти - от 70 до 80 лет, а еще пятерым - от 80 до 90 лет. В этот раз госпитализация потребовалась 32 инфицированным.

С начала пандемии COVID-19 в республике был выявлен 15 875 раз. К этому дню 12 331 больной выздоровел, а 256 - скончались.